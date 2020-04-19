Под Наровлей сгорел легковой автомобиль

Источник материала: ОНТ

Неподалеку от Наровли 18 апреля сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба гомельского подразделения МЧС.

Как сообщается, инцидент произошел в трех километрах от Наровли на пойме реки Припять. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи обнаружили хозяина авто – им оказался пенсионер 1951 года рождения. Мужчина был госпитализирован со следами ожогов.

А вот его Honda Insight 2009 года выпуска, оказалась полностью уничтожена огнем. Кроме того, из-за пожара на площади 2 гектара вокруг авто полностью выгорела трава. Причины возгорания пока не известны. В качестве предварительной версии рассматриваются механическое разрушение узлов и деталей, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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