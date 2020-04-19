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Пасха-2020. Трансляция богослужения из Жировичского Свято-Успенского ставропигиального монастыря
Источник материала: СТВВ минувшую пасхальную ночь наш телеканал впервые организовал прямую трансляцию из Жировичского монастыря, а Крестный ход показали с помощью беспилотной телекамеры. Такой вот неожиданный, но весьма полезный сегодня симбиоз духовного и светского.
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В минувшую пасхальную ночь наш телеканал впервые организовал прямую трансляцию из Жировичского монастыря, а Крестный ход показали с помощью беспилотной...
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