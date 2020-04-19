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Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил с Пасхой предстоятеля Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В послании Патриарху Кириллу Александр Лукашенко пожелал, чтобы в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость стала неисчерпаемым источником веры и надежды и помогла вынести тяжелые испытания.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил с Пасхой предстоятеля Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В послании...
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