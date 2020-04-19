ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это Дикий Запад». Энрот рассказал об организации дел в минском «Динамо»

19.04.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Шведский вратарь Юнас Энрот, который в течение двух с половиной сезонов защищал ворота минского «Динамо», негативно высказался о руководстве «зубров» и рассказал, почему в команде решили оставить канадца Дэнни Тэйлора.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Тэйлору предложили гражданство. В Беларуси, вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков», — приводит слова Энрота Belarushockey со ссылкой на Hockeynews.

В прошлом сезоне Тэйлор стал худшим вратарем КХЛ по проценту отраженных бросков — 86,7%. Он пропускал в среднем по четыре шайбы за игру. Юнас Энрот при этом показал лучшую статистику среди всех вратарей команды.

Швед также рассказал о деталях расторжения контракта с ним.

«Наверное, в этом тоже была какая-то политика. Крэйг Вудкрофт даже не был в курсе, что клуб расстался со мной. Он узнал об этом только вечером перед выездом. Таких вещей было очень много. Дикий Запад в этой организации. Но надеюсь, что в будущем они все сделают правильно», — сказал Энрот.

Напомним, что в прошлом году минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ, побив множество антирекордов. При этом тренерский штаб и руководство клуба сохранили свои должности и будут готовить команду к новому сезону.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский вратарь Юнас Энрот, который в течение двух с половиной сезонов защищал ворота минского «Динамо», негативно высказался о руководстве «зубров» и рассказал,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика