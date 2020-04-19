«Это Дикий Запад». Энрот рассказал об организации дел в минском «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Шведский вратарь Юнас Энрот, который в течение двух с половиной сезонов защищал ворота минского «Динамо», негативно высказался о руководстве «зубров» и рассказал, почему в команде решили оставить канадца Дэнни Тэйлора.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Тэйлору предложили гражданство. В Беларуси, вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков», — приводит слова Энрота Belarushockey со ссылкой на Hockeynews.

В прошлом сезоне Тэйлор стал худшим вратарем КХЛ по проценту отраженных бросков — 86,7%. Он пропускал в среднем по четыре шайбы за игру. Юнас Энрот при этом показал лучшую статистику среди всех вратарей команды.

Швед также рассказал о деталях расторжения контракта с ним.

«Наверное, в этом тоже была какая-то политика. Крэйг Вудкрофт даже не был в курсе, что клуб расстался со мной. Он узнал об этом только вечером перед выездом. Таких вещей было очень много. Дикий Запад в этой организации. Но надеюсь, что в будущем они все сделают правильно», — сказал Энрот.

Напомним, что в прошлом году минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ, побив множество антирекордов. При этом тренерский штаб и руководство клуба сохранили свои должности и будут готовить команду к новому сезону.