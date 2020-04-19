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Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.
Александра Федорако, врач 3-й городской клинической больницы Минска:
Я врач анестезиолог-реаниматолог, я работаю в реанимации. У нас есть тяжелые пациенты. Поэтому я прошу вас остаться дома. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя!
На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия специалистов всей страны. Помощь им оказывают представители власти всех уровней.
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Новости Беларуси. В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем, сообщили в программе Новости «24...
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