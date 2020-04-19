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Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

19.04.2020 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

Александра Федорако, врач 3-й городской клинической больницы Минска:
Если вы почувствовали у себя какие-то первые симптомы, не надо никуда идти, обращайтесь сразу за медицинской помощью. Вы облегчите жизнь и себе, и нам.

Я врач анестезиолог-реаниматолог, я работаю в реанимации. У нас есть тяжелые пациенты. Поэтому я прошу вас остаться дома. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя!

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия специалистов всей страны. Помощь им оказывают представители власти всех уровней.

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Люди в материале: Александра Федорако

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем, сообщили в программе Новости «24...
 
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