Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.





Александра Федорако, врач 3-й городской клинической больницы Минска:

Если вы почувствовали у себя какие-то первые симптомы, не надо никуда идти, обращайтесь сразу за медицинской помощью. Вы облегчите жизнь и себе, и нам.

Я врач анестезиолог-реаниматолог, я работаю в реанимации. У нас есть тяжелые пациенты. Поэтому я прошу вас остаться дома. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя!





На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия специалистов всей страны. Помощь им оказывают представители власти всех уровней.

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