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Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу
Источник материала: СТВ
Мужчина вернул себе обручальное кольцо, которое потерял в 2017 году. В этом ему помогли социальные сети и супруга.
Как
Вероятно, пара пыталась достать украшение, у неё не получилось. В итоге супруги были вынуждены попрощаться с кольцом. Но, как оказалось, не навсегда.
Сейчас тот ресторан временно закрыт и продаёт только блюда на вынос. Руководство решило использовать эту возможность, чтобы сделать ремонт. Деревянный настил был поднят, и под ним обнаружились сокровища. В их числе – золотая монета, 100-долларовая банкнота и кольцо.
На украшении была гравировка – «Mike and Lisa 08-21-15». Менеджер ресторана по маркетингу Саша Формика захотела вернуть кольцо. Не веря в успешность своей затеи, она опубликовала пост о находке в Facebook.
Спустя несколько дней с сотрудницей ресторана
В качестве доказательства Лиза показала своё кольцо с аналогичной гравировкой и фотографию в том самом ресторане. После этого у Саши сомнений не осталось, и она выслала украшение его законному владельцу.
Ранее мы рассказывали историю о старшекласснице, которая нашла сумку с деньгами.
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Мужчина вернул себе обручальное кольцо, которое потерял в 2017 году. В этом ему помогли социальные сети и супруга. Как сообщает Sky News, в 2017 году американец отдыхал с...
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