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Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу

19.04.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина вернул себе обручальное кольцо, которое потерял в 2017 году. В этом ему помогли социальные сети и супруга. 

Как сообщает Sky News, в 2017 году американец отдыхал с женой в одном из ресторанов. Во время приёма пищи пальцы мужчины стали жирными. В какой-то момент кольцо соскользнуло, упало на пол и провалилось сквозь деревянные доски. 

Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу
Фото: facebook.com/coconutsbenice 

Вероятно, пара пыталась достать украшение, у неё не получилось. В итоге супруги были вынуждены попрощаться с кольцом. Но, как оказалось, не навсегда. 

Сейчас тот ресторан временно закрыт и продаёт только блюда на вынос. Руководство решило использовать эту возможность, чтобы сделать ремонт. Деревянный настил был поднят, и под ним обнаружились сокровища. В их числе – золотая монета, 100-долларовая банкнота и кольцо. 

Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада 

Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу
Фото: facebook.com/sasha.formica.3 

На украшении была гравировка – «Mike and Lisa 08-21-15». Менеджер ресторана по маркетингу Саша Формика захотела вернуть кольцо. Не веря в успешность своей затеи, она опубликовала пост о находке в Facebook. 

Спустя несколько дней с сотрудницей ресторана связалась Лиза. Она сказала, что они с мужем праздновали её день рождения 20 марта 2017 года. Женщина также пояснила, почему украшение потерялось. 

Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу
Фото: facebook.com/sasha.formica.3 

В качестве доказательства Лиза показала своё кольцо с аналогичной гравировкой и фотографию в том самом ресторане. После этого у Саши сомнений не осталось, и она выслала украшение его законному владельцу. 

Ранее мы рассказывали историю о старшекласснице, которая нашла сумку с деньгами.

Девушка вернула находку владельцу и получила от него награду – здесь подробнее

Люди в материале: Саша Формика, facebook.com/sasha.formica.3

 
 
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Мужчина вернул себе обручальное кольцо, которое потерял в 2017 году. В этом ему помогли социальные сети и супруга.  Как сообщает Sky News, в 2017 году американец отдыхал с...
 
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