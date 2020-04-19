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Благотворительная акция «Ангел в твоем сердце» стартовала на Гродненщине

19.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Благотворительная акция «Ангел в твоем сердце» стартовала на Гродненщине

Акция проводится в регионе с 2011 года и уже стала доброй традицией Принеманского края.

Инициатором благотворительного марафона является Гродненское областное отделение «Белорусского детского фонда» при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи и главного управления образования областного исполнительного комитета.
 
– Жить с чувством собственного достоинства – это право каждого человека. Дать каждому ребенку шанс быть увиденным и услышанным – это большой шаг вперед. И мы рады, что все вместе, можем помочь реализовать детские мечты. Благодаря неравнодушным людям у фонда есть возможность протянуть руку помощи нуждающимся детям, – рассказала директор областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Куровская.
Благотворительная акция «Ангел в твоем сердце – ты в сердце ангела» уже подарила многим детям светлый лучик добра и надежды. За период ее действия из собранных Белорусским детским фондом средств была оказана помощь более 180 детям-инвалидам Гродненщины. Эти деньги пошли на  оплату дорогостоящих операций, курсов лечения и реабилитации за рубежом, приобретения дорогостоящего медицинского оборудования и препаратов.  Более 40 детей неоднократно получали помощь на лечение. За счет средств акции было приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для детей-инвалидов восьми центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сумма оказанной материальной помощи составляет более 190 тысяч рублей.
 
Активное участие в проведении акции «Ангел в твоем сердце – ты в сердце ангела» принимают волонтерские отряды учащихся учреждений образования города Гродно и Гродненской области, трудовые коллективы, организации и предприятия, религиозные конфессии, а также простые граждане, неравнодушные к чужой беде.
 
 Мы уверены, что в этом году на акцию откликнется еще больше людей, готовых по велению души и зову сердца прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, – говорит Ирина Куровская. – К тому же детский фонд активно принимает участие в марафоне «Вместе против вируса». Для 400 учреждений образования области закуплены дезинфицирующие средства. Детские дома семейного типа, многодетные семьи и специальные учреждения образования получили медицинские препараты.
 
Организаторы акции приглашают жителей Гродненщины присоединиться к марафону. Перечислить средства можно на благотворительный счет Белорусского детского фонда или сделать звонок на телефонную линию для приема платных звонков от населения по номеру 8-902-214-1111, который используется на территории Республики Беларусь. Средства будут направлены  на лечение больных детей.
 
Реквизиты:
 
р/c BY56BLBB31350500176223001001 УНП 500176223 ОАО » Белинвестбанк», г. Минск в дирекции по Гродненское области. Код: BLBBBY2X
 

Адрес: 230009 г. Гродно, ул. Врублевского, д.7. Тел.: 8(0152) 55-29-49.
Электронная почта detfond-g@yandex.by

 
Юлия ТИМОЩУК
 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Акция проводится в регионе с 2011 года и уже стала доброй традицией Принеманского края. Инициатором благотворительного марафона является Гродненское областное...
 
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