Благотворительная акция «Ангел в твоем сердце» стартовала на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета

Акция проводится в регионе с 2011 года и уже стала доброй традицией Принеманского края.

Инициатором благотворительного марафона является Гродненское областное отделение «Белорусского детского фонда» при поддержке главного управления идеологической работы и по делам молодежи и главного управления образования областного исполнительного комитета.

– Жить с чувством собственного достоинства – это право каждого человека. Дать каждому ребенку шанс быть увиденным и услышанным – это большой шаг вперед. И мы рады, что все вместе, можем помочь реализовать детские мечты. Благодаря неравнодушным людям у фонда есть возможность протянуть руку помощи нуждающимся детям, – рассказала директор областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Куровская.

Благотворительная акция «Ангел в твоем сердце – ты в сердце ангела» уже подарила многим детям светлый лучик добра и надежды. За период ее действия из собранных Белорусским детским фондом средств была оказана помощь более 180 детям-инвалидам Гродненщины. Эти деньги пошли на оплату дорогостоящих операций, курсов лечения и реабилитации за рубежом, приобретения дорогостоящего медицинского оборудования и препаратов. Более 40 детей неоднократно получали помощь на лечение. За счет средств акции было приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для детей-инвалидов восьми центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сумма оказанной материальной помощи составляет более 190 тысяч рублей.

Активное участие в проведении акции «Ангел в твоем сердце – ты в сердце ангела» принимают волонтерские отряды учащихся учреждений образования города Гродно и Гродненской области, трудовые коллективы, организации и предприятия, религиозные конфессии, а также простые граждане, неравнодушные к чужой беде.

– Мы уверены, что в этом году на акцию откликнется еще больше людей, готовых по велению души и зову сердца прийти на помощь всем, кто в ней нуждается, – говорит Ирина Куровская. – К тому же детский фонд активно принимает участие в марафоне «Вместе против вируса». Для 400 учреждений образования области закуплены дезинфицирующие средства. Детские дома семейного типа, многодетные семьи и специальные учреждения образования получили медицинские препараты.

Организаторы акции приглашают жителей Гродненщины присоединиться к марафону. Перечислить средства можно на благотворительный счет Белорусского детского фонда или сделать звонок на телефонную линию для приема платных звонков от населения по номеру 8-902-214-1111, который используется на территории Республики Беларусь. Средства будут направлены на лечение больных детей.

Реквизиты:

р/c BY56BLBB31350500176223001001 УНП 500176223 ОАО » Белинвестбанк», г. Минск в дирекции по Гродненское области. Код: BLBBBY2X