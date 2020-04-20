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Жалуйтесь! Белорусы смогут обратиться в КГК на отсутствие масок и антисептиков
Источник материала: Партизан
Сообщить в контрольное ведомство можно будет не только об отсутствии товаров, но и о завышении цен на них.
© Sputnik / Александр Кряжев
Сообщить в контрольное ведомство можно будет не только об отсутствии товаров, но и о завышении цен на них.
Как
"Комитет государственного контроля проведет 20 апреля 2020 года по всей республике прямую телефонную линию, во время которой будет изучена ситуация с наличием в аптечной сети и торговых объектах средств для дезинфекции рук и средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", – сказано в сообщении КГК.
Отмечается, что белорусы смогут специалистам контрольного ведомства не только об отсутствии в продаже этих товаров, но и о завышении цен на них. В КГК заверяют, что непременно изучат все сообщения граждан.
Обратиться в КГК сегодня можно будет по телефонам:
Минск – 8(017)-328-69-40 (с 10:00 до 12:00);
Минская область – 8(017)-284-03-42 (с 9:00 до 18:00);
Витебская – 8(0212)-37-61-94, 37-89-39 (с 10:00 до 17:00);
Брестская – 8(0162)-21-18-76, 21-25-08 (с 9:00 до 18:00);
Гомельская – 8(0232)-23-83-93, 23-83-89 (с 10:00 до 12:00);
Гродненская – 8(0152)-79-88-24, 79-88-40 (с 9:00 до 18:00);
Могилевская область – 8(0222)62-47-75 (с 9-00 до 18-00).
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Сообщить в контрольное ведомство можно будет не только об отсутствии товаров, но и о завышении цен на них.
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