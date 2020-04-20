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Нашли самый теплый прогноз по Бресту на эту рабочую неделю

20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы посмотрели для вас три прогноза. Белорусский был холодный, российский — дождливый, а американский оказался в самый раз: тепло, сухо, в меру солнечно. О нем и поговорим.

Нашли самый теплый прогноз по Бресту на эту рабочую неделю

В понедельник ожидается переменная облачность без осадков, сообщает AccuWeather. Днем воздух прогреется до +13 °С.

Во вторник утром будет облачно и +11 °С. Днем столбик термометра поднимется до +13 °С. Осадков не предвидится.

В среду утром также обещают переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до +12 °С. Во второй половине дня потеплеет до +16 °С.

В четверг небо будет затянуто облаками, но без дождя. Утром термометр покажет +14 °С, днем — до +17 °С.

Нашли самый теплый прогноз по Бресту на эту рабочую неделю

Пятница будет самым теплым днем рабочей недели, но вероятность осадков оценивается в 40%. Переводим: дождь может быть, а может не быть. Утром будет +16 °С. Днем воздух прогреется до +18 °С.

Хорошей недели!

 
 
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  Мы посмотрели для вас три прогноза. Белорусский был холодный, российский — дождливый, а американский оказался в самый раз: тепло, сухо, в меру солнечно. О нем и...
 
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