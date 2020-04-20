Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации очевидцев, ДТП произошло утром 20 апреля 2020 года на трассе Брест-Домачево перед Страдечами.





Автомобиль явно "порезан" сотрудниками МЧС для деблокировки пострадавших.





Дорога, к слову, имеет печальную "славу" среди водителей - тут происходило много необъяснимых случаев, когда автомобили разбивались, водители внезапно засыпали и т.д.





Последствия подобных происшествий, как правило, были серьёзными. Хотя дорога отличная, обзор ничто не заслоняет, резких закруглений нет.





На месте происшествия работают медики, милиция, сотрудники ГАИ .

Очевидцы уверяют, что при этом ДТП все живы, что уже хорошо.





Будьте внимательны и осторожны!



