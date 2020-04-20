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Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь
20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации очевидцев, ДТП произошло утром 20 апреля 2020 года на трассе Брест-Домачево перед Страдечами.
Автомобиль явно "порезан" сотрудниками
Дорога, к слову, имеет печальную "славу" среди водителей - тут происходило много необъяснимых случаев, когда автомобили разбивались, водители внезапно засыпали и т.д.
Последствия подобных происшествий, как правило, были серьёзными. Хотя дорога отличная, обзор ничто не заслоняет, резких закруглений нет.
На месте происшествия работают медики, милиция, сотрудники
Очевидцы уверяют, что при этом ДТП все живы, что уже хорошо.
Будьте внимательны и осторожны!
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