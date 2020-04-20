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Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации очевидцев, ДТП произошло утром 20 апреля 2020 года на трассе Брест-Домачево перед Страдечами.

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

Автомобиль явно "порезан" сотрудниками МЧС для деблокировки пострадавших.

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

Дорога, к слову, имеет печальную "славу" среди водителей - тут происходило много необъяснимых случаев, когда автомобили разбивались, водители внезапно засыпали и т.д.

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

Последствия подобных происшествий, как правило, были серьёзными. Хотя дорога отличная, обзор ничто не заслоняет, резких закруглений нет.

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

На месте происшествия работают медики, милиция, сотрудники ГАИ.

Очевидцы уверяют, что при этом ДТП все живы, что уже хорошо.

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

Будьте внимательны и осторожны!

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь Похоже, у нас ещё одно крупное ДТП. На трассе Брест-Домачево перед деревней Страдечь

 
Теги: Брест
 
 
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  По информации очевидцев, ДТП произошло утром 20 апреля 2020 года на трассе Брест-Домачево перед Страдечами. Автомобиль явно "порезан" сотрудниками МЧС для...
 
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