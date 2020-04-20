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Все плюсы - в пользу покупателя! Квартиры в комплексе «Минск Мир» – без первого взноса в рассрочку на 10 лет!
20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Про эту новость сказано трижды: «Акция! Акция! Акция!» Невероятная акция «Покупайте сейчас – платите потом!» вызвала невероятный взрыв интереса на рынке новой недвижимости. Всего за несколько дней множество квартир разлетелось мгновенно! Не удивительно: покупка в длительную рассрочку без первого взноса – это мечта огромного количества белорусских семей. Застройщик поздравляет всех покупателей с праздником Воскресения Христова! И делает всем приятный подарок: количество домов на акции расширяется – не упускайте свой шанс!
Что делает квартирный вопрос особенно острым? Безусловно, нехватка средств. Банковский кредит – конечно, спасение, но со своими «но». Во-первых, и при кредитовании, и при рассрочке на длительный срок на обычных условиях необходимо часть стоимости квартиры внести собственными деньгами. И далеко не у всех, даже с хорошими зарплатами, есть отложенные суммы.
Во-вторых, накопленные средства могут как раз в этот момент «работать» – их не выведешь из бизнеса, не снимешь без потерь с депозита. И проблема с первоначальным взносом кажется нерешаемой.
И третий момент – получение банковского кредита связано с рядом ограничений и неудобств: слишком большой пакет документов, слишком обременительное обеспечение с поручителями, ограниченная сумма кредитования в зависимости от подтвержденных заработков.
Всех этих недостатков лишена длительная рассрочка от застройщика, которая не требует от покупателя ничего, кроме желания стать владельцем собственного жилья в Минске!
Длительная рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» – это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!
Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.
Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!
Расчеты показывают, что ежемесячная выплата в среднем составит менее половины от ежемесячных доходов семьи, в которой работают двое взрослых людей!
Предложение очень интересно в первую очередь тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, в итоге становитесь собственником своей квартиры!
Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!
Все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!
Через несколько месяцев дома начнут сдаваться и покупатели получат ключи от своих квартир
Но и для тех, кто уже является собственником жилой недвижимости, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна! Во-первых, это квартиры в Минске, и многие хотели бы жить в центре столицы!
Во-вторых, квартира в престижном столичном комплексе – это инвестиция в будущее ваших детей! Пока они вырастут, квартиру можно сдавать и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям!
Тем более, что покупка жилья наиболее выгодна в нестабильной ситуации – после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.
Тем более, что все предложенные застройщиком квартиры по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» – в многофункциональном комплексе «Минск Мир»!
Комплекс
Комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой
Здесь все под рукой – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.
При этом
Международный финансовый центр Minsk World
«Минск Мир» растет стремительно – каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, недавно стартовали продажи квартир в новом доме
Дом «Киото»
Лобби дома «Киото»
На акции «Покупайте сейчас – платите потом!» представлено ограниченное количество квартир в домах различных кварталов комплекса «Минск Мир» –
Выбор потрясающий! Что решите вы?
Дом
Дом «Александрия»
Лобби дома «Александрия»
Его фасад получит оригинальное цветовое решение – в теплых песочно-коричневых тонах. Окна – с бронзовой тонировкой. С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.
В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.
Остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности
Дом
Дом «Стамбул»
Лобби дома «Стамбул»
На первом этаже будут размещены коммерческие помещения. Для жильцов будет удобно иметь магазинчик или кафе прямо в собственном доме, а кому-то это поможет вместе с покупкой новой квартиры задуматься и о собственном бизнесе!
Панорамное остекление и застекленные лоджии дома «Стамбул» – это всегда много солнца, воздуха и света!
В доме
Дом «Токио»
Лобби дома «Токио»
В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.
В каждой квартире запланированы открытые для свежего воздуха пространства в зависимости от площади и этажа: терраса, остекленная лоджия, балкон. Дизайнерские решетки на фасаде остекленных лоджий в некоторых домах выполняют функции жалюзи и служат для проветривания квартиры, также при желании вы сможете установить здесь наружный блок кондиционера.
Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.
Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки
Во всех домах скоростные бесшумные лифты OTIS
Самое главное, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» не исключает, что вы можете сэкономить при покупке дополнительные суммы!
Ведь у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!
Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Акция очень удобна для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!
Акция «Платежные каникулы» – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!
А для покупателей квартир в квартале «Северная Америка» еще один дополнительный бонус – акция «Минус 10%». Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! Самое время поторопиться – акция продлится лишь до 30 апреля!
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В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
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