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Запрет на посещение лесов введён в 72 районах

20.04.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запрет на посещение лесов введён в 72 районах

Чтобы не допустить пожаров, леса закрыли для посещения уже в 72-х районах Беларуси. Самая накалённая обстановка в южных регионах.

Полностью под запретом леса на Брестчине. А в Гомельской и Гродненской областях остались незакрытыми лишь по одному району. На Минщине ограничения действуют в 14 районах, в шести – на Могилёвщине. Приближаются большие выходные, и чтобы не усугубить пожарную опасность, белорусов просят отказаться от пикников и напоминают – нарушение запрета грозит внушительным штрафом.  

 

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Чтобы не допустить пожаров, леса закрыли для посещения уже в 72-х районах Беларуси. Самая накалённая обстановка в южных регионах. Полностью под запретом леса на...
 
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