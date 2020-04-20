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Минэкономики предлагает обсудить проект закона о лицензировании
20.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство экономики предлагает обсудить проект закона «О лицензировании». Он вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В Минэкономики считают, что закон позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, минимизировать вмешательство госорганов в предпринимательство. Лицензию необходимо будет получать только для экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.
Переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий позволит гражданам и организациям получать полную и актуальную информацию о выданных разрешениях.
Новый закон предусматривает исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий к соискателям лицензий и лицензиатам, пересмотр грубых нарушений законодательства в данной сфере, максимальное использование IT при лицензировании.
Замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 20 апреля по 4 мая.
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Министерство экономики предлагает обсудить проект закона «О лицензировании». Он вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА. В...
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