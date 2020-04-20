Запрет на посещение лесов отменили в 4-х районах Минской области

Источник материала: Слуцк Город

В связи с прошедшими осадками и снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снят в нескольких районах Минской области. Сняты ограничения и в Слуцком районе.

Напомним, посещать леса в Слуцком районе запретили 10 апреля из-за установившейся сухой погоды.

На сегодняшний день запрет на посещение лесов действует в 13 районах Минской области, в том числе в Стародорожском, Солигорском, Несвижском, Клецком, Узденском и Пуховичском районах.

Разрешено заходить в лесные массивы только в Слуцком, Копыльском и Любаньском районах на юге столичного региона, а также в Логойском, Вилейском и Мядельском на севере Минщины.



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