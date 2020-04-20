|
Запрет на посещение лесов отменили в 4-х районах Минской области
20.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с прошедшими осадками и снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снят в нескольких районах Минской области. Сняты ограничения и в Слуцком районе.
Напомним, посещать леса в Слуцком районе
На сегодняшний день запрет на посещение лесов действует в 13 районах Минской области, в том числе в Стародорожском, Солигорском, Несвижском, Клецком, Узденском и Пуховичском районах.
Разрешено заходить в лесные массивы только в Слуцком, Копыльском и Любаньском районах на юге столичного региона, а также в Логойском, Вилейском и Мядельском на севере Минщины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с прошедшими осадками и снижением класса пожарной опасности запрет на посещение лесов снят в нескольких районах Минской области. Сняты ограничения и в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)