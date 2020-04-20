На Быховщине проходит профилактическая акция «Дом без насилия!»

Источник материала: Маяк Преднепровья

На территории района по 24 апреля проводится профилактическая акция «Дом без насилия!»

Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия, а также расширить возможности по оказанию помощи жертвам этого негативного явления.

Вопросы профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, достаточно актуальны для всего мирового сообщества. Основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения.

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю существования, но не всем удается ее сохранить. Насилие в семье — умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические, психические страдания.

В решении проблем насилия в семье помогут:

правоохранительные органы. Если вы подвергаетесь семейной жестокости, обратитесь в милицию по телефону 102;

территориальные центры социального обслуживания населения. В штате большинства центров имеются психологи, специалисты по социальной работе, которые помогут разобраться в сложившейся ситуации. Быховский РЦСОН (г.Быхов, ул.Ленина, 15а) оказывает услуги временного приюта («кризисная» комната) для граждан, пострадавших от домашнего насилия.

При возникновении необходимости можно обратиться по телефонам: 71-724 (понедельник – пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), 77-157 (круглосуточно);

медицинские учреждения. Если вы пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью, зафиксируйте побои. В дальнейшем заключение врача поможет наказать преступника.

Телефон «горячей республиканской линии» для пострадавших от домашнего насилия: 8-801-100-8-801 (анонимно, ежедневно с 8.00 до 20.00, звонить необходимо со стационарного телефона).

Алина СТЕБЛЕВА,

старший инспектор отдела профилактики ОВД райисполкома.