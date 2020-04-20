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Житель Глубокого занял у знакомых около $100 тыс. и тратил их на ставки в букмекерских конторах

20.04.2020 10:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Глубокого занял у знакомых около 0 тыс. и тратил их на ставки в букмекерских конторах

36-летний житель Глубокого взял взаймы у знакомых около $100 тыс. Занятые деньги мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах, а также гасил другие долги. Историю финансового афериста рассказали в МВД.

Информация об аферах начала поступать сыщикам еще в 2019 году. Люди сообщали, что мужчина не возвращает деньги, которые ему одалживали под проценты.

Подозреваемый ранее был оформлен как индивидуальный предприниматель и брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса.

К примеру, 33-летний житель Глубокого передал подозреваемому один миллион российских рублей. Взамен мужчина получил расписку под залог иномарки заемщика. В итоге аферист отказался признавать документ и сослался на неверно указанный регистрационный номер машины. После этого Audi A6 была переоформлена на мать подозреваемого. Оперативники впоследствии установили, что этот же автомобиль фигурировал как залог в другой расписке.

На «честное слово» афериста попался и его знакомый 33-летний минчанин. Он передал $70 тысяч с условием получить деньги обратно с процентами и в срок. Но кредитор вернул лишь $40 тысяч.

На данный момент установлены 14 потерпевших. Взятые у них деньги житель Глубокого тратил на повседневные нужды, возвращал предыдущие долги и делал ставки в букмекерских конторах.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности привлечен не был.

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36-летний житель Глубокого взял взаймы у знакомых около $100 тыс. Занятые деньги мужчина тратил на ставки в букмекерских конторах, а также гасил другие долги. Историю...
 
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