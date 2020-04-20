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Проект закона «О лицензировании» вынесен на общественное обсуждение
20.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: irecommender.ru
Организатором обсуждения выступает Министерство экономики. Поясняется, что закон призван снизить административную нагрузку на бизнес.
Документ, проект которого размещен на Национальном правовом портале, предусматривает «закрепление принципов и норм правового регулирования в области лицензирования видов деятельности, общих правовых и организационных основ ведения лицензионной деятельности для обеспечения государственного контроля за деятельностью в области лицензирования в целях защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства».
Закон позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, минимизировать вмешательство госорганов в предпринимательство, пишет
Лицензия будет необходима только для деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.
Переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий позволит гражданам и организациям получать полную и актуальную информацию о выданных разрешениях.
Новый закон предусматривает исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий к соискателям лицензий и лицензиатам, пересмотр грубых нарушений законодательства в данной сфере, максимальное использование IT при лицензировании.
Замечания и предложения к проекту можно высказать на портале pravo.by с 20 апреля по 4 мая 2020 г.
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Организатором обсуждения выступает Министерство экономики. Поясняется, что закон призван снизить административную нагрузку на бизнес.
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