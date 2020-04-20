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Проект закона «О лицензировании» вынесен на общественное обсуждение

20.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: irecommender.ru

Организатором обсуждения выступает Министерство экономики. Поясняется, что закон призван снизить административную нагрузку на бизнес.

Документ, проект которого размещен на Национальном правовом портале, предусматривает «закрепление принципов и норм правового регулирования в области лицензирования видов деятельности, общих правовых и организационных основ ведения лицензионной деятельности для обеспечения государственного контроля за деятельностью в области лицензирования в целях защиты жизненно важных интересов человека, общества и государства».

Закон позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, минимизировать вмешательство госорганов в предпринимательство, пишет Белта со ссылкой на Минэкономики.

Лицензия будет необходима только для деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

Переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий позволит гражданам и организациям получать полную и актуальную информацию о выданных разрешениях.

Новый закон предусматривает исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий к соискателям лицензий и лицензиатам, пересмотр грубых нарушений законодательства в данной сфере, максимальное использование IT при лицензировании.

Замечания и предложения к проекту можно высказать на портале pravo.by с 20 апреля по 4 мая 2020 г.

 
 
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Организатором обсуждения выступает Министерство экономики. Поясняется, что закон призван снизить административную нагрузку на бизнес.
 
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