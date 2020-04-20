﻿ Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты

20.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске и Витебске задержаны нелегальные продавцы средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице с поличным попался 43-летний иностранец. Он планировал нелегально реализовать 260 респираторов. По данным оперативников, мужчина приобрёл их несколько месяцев назад в одном из торговых центров и сейчас выставил на продажу через интернет по завышенной цене.

«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик

Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты

А в Витебске задержали 33-летнюю местную жительницу. Женщина приобрела медицинские перчатки на одной из торговых интернет-площадок, там же потом и продавала, но уже с наценкой. В ее квартире было обнаружено около тысячи единиц медицинской продукции.

За незаконную предпринимательскую деятельность нарушителям грозит штраф – до 2700 рублей.

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске и Витебске задержаны нелегальные продавцы средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект закона «О лицензировании» вынесен на общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика