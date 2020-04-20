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Благотворительная телефонная линия. Ангел в твоем сердце

20.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Гродненское областное отделение "Белорусский детский фонд" с 17 апреля открыло благотворительную телефонную линию по сбору средств на лечение больных детей, приобретение дорогостоящего оборудования, препаратов и послеоперационного медицинского ухода в рамках благотворительной акции "Ангел в твоем сердце".

Если вы позвоните по номеру 8-902-214-1111, то услышите следующее голосовое сообщение: "Благотворительный телефон "Белорусского детского фонда № 8-902-214-1111. Услуга платная. Стоимость звонка - 3 рубля. Оставаясь на линии, вы даете согласие на эту оплату".
Звонки принимаются только со стационарного телефона.
Дорогие друзья! Доброта, умение сопереживать и чувствовать чужую боль - самое красивое, что может быть в человеке. В сердце такого человека живет ангел! Именно в стремлении делиться своим теплом с другими и заключается истинный гуманизм.

Гродненское
областное отделение "Белорусский
детский фонд".

 
 
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Гродненское областное отделение "Белорусский детский фонд" с 17 апреля открыло благотворительную телефонную линию по сбору средств на лечение...
 
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