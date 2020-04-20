|
Посевная кампания: ранними яровыми засеяны почти 90% площадей
Источник материала: ОНТ
Посевная кампания близится к завершению. Ранними яровыми в стране засеяны почти 90% площадей – это без малого 770 тысяч гектаров.
Работы в полях завершены практически во всех областях. Набирает темпы и Витебская. В самом северном регионе засеяна пока половина полей. В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры займут более 860 тысяч гектаров. По плану еще – сев кукурузы и овощей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посевная кампания близится к завершению. Ранними яровыми в стране засеяны почти 90% площадей – это без малого 770 тысяч гектаров. Работы в полях завершены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)