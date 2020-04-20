Посевная кампания: ранними яровыми засеяны почти 90% площадей

Источник материала: ОНТ

Посевная кампания близится к завершению. Ранними яровыми в стране засеяны почти 90% площадей – это без малого 770 тысяч гектаров.

Работы в полях завершены практически во всех областях. Набирает темпы и Витебская. В самом северном регионе засеяна пока половина полей. В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры займут более 860 тысяч гектаров. По плану еще – сев кукурузы и овощей.

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