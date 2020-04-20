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Рассказываем, где на Гомельщине на этой неделе будут работать мобильные камеры скорости
Источник материала: Tut.by
В ГАИ рассказали, где на этой неделе на Гомельщине будут работать мобильные камеры фотофиксации.
Итак, с 20 по 27 апреля мобильные датчики контроля скорости установят на 30-м км трассы М10, на выезде из Гомеля. Фиксировать нарушения приборы будут в двух направлениях с 7.00 до 23.00.
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Фиксировать нарушения приборы будут в двух направлениях с 7.00 до 23.00.
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