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Рассказываем, где на Гомельщине на этой неделе будут работать мобильные камеры скорости

20.04.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ГАИ рассказали, где на этой неделе на Гомельщине будут работать мобильные камеры фотофиксации.


Фото: Глеб Малофеев

Итак, с 20 по 27 апреля мобильные датчики контроля скорости установят на 30-м км трассы М10, на выезде из Гомеля. Фиксировать нарушения приборы будут в двух направлениях с 7.00 до 23.00.

Напомним, что в Гомеле до 23 апреля по четным дням камера фотофиксации работают на проспекте Речицком, а по нечетным — на проспекте Космонавтов. Время работы датчиков — с десяти вечера до трех часов ночи.

 
Теги: Гомель
 
 
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Фиксировать нарушения приборы будут в двух направлениях с 7.00 до 23.00.
 
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