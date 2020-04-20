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В Минске изменили работу транспорта в связи с переносом рабочих дней

20.04.2020 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

На сайте предприятия опубликована информация о работе транспорта в эти дни.

25 апреля, 2 мая:

  • троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику субботних дней;
  • трамвайные маршруты – по графику выходного дня.

26 апреля, 1 мая:

  • троллейбусные маршруты будут работать по графику субботних дней;
  • автобусные маршруты – по графику воскресных дней (автобусный маршрут № 32С – по графику субботнего дня);
  • трамвайные маршруты – по графику выходного дня.

27 и 28 апреля, 3 мая:

  • троллейбусные и автобусные маршруты будут работать по графику воскресных дней;
  • трамвайные маршруты – по графику выходного дня.

В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 27 апреля:

  • отменяется работа автобусных маршрутов № 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э;
  • на автобусных маршрутах № 130, № 134С, №140 будет уменьшено количество подвижного состава.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске в связи с переносом рабочих дней в апреле мае 2020 года внесены коррективы в работу городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Минсктрансе.
 
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