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В Минске изменили работу транспорта в связи с переносом рабочих дней
Источник материала: Myfin
На сайте предприятия опубликована информация о работе транспорта в эти дни.
25 апреля, 2 мая:
26 апреля, 1 мая:
27 и 28 апреля, 3 мая:
В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 27 апреля:
Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
Источник: Myfin.by
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В Минске в связи с переносом рабочих дней в апреле мае 2020 года внесены коррективы в работу городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Минсктрансе.
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