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В Свислочском районе Volkswagen с компанией молодежи влетел в дерево: погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли, еще один получил травмы при столкновении автомобиля с деревом в Свислочском районе,
Происшествие случилось ночью 20 апреля на дороге Гринки — Романовцы. Установлено, что 22-летний водитель Volkswagen Touran не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Также в аварии травмы получила 16-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Еще две пассажирки VW не пострадали.
По словам одной из пассажирок, причиной аварии могло стать внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное.
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По словам одной из пассажирок, причиной аварии могло стать внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное.
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