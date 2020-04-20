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В Свислочском районе Volkswagen с компанией молодежи влетел в дерево: погибли два человека

20.04.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще один получил травмы при столкновении автомобиля с деревом в Свислочском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось ночью 20 апреля на дороге Гринки — Романовцы. Установлено, что 22-летний водитель Volkswagen Touran не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Также в аварии травмы получила 16-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Еще две пассажирки VW не пострадали.


По словам одной из пассажирок, причиной аварии могло стать внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное.

 
 
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По словам одной из пассажирок, причиной аварии могло стать внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное.
 
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