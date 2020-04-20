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В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 апреля около семи утра в Брестском районе иномарка при столкновении с деревом получила серьёзные повреждения.
Как
Водитель получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка.
Несколько недель назад произошла авария на Могилёвском шоссе.
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Новости Беларуси. 20 апреля около семи утра в Брестском районе иномарка при столкновении с деревом получила серьёзные повреждения. Как сообщает ГАИ УВД...
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