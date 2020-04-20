ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации

20.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 апреля около семи утра в Брестском районе иномарка при столкновении с деревом получила серьёзные повреждения. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний житель деревни Прилуки за рулём Volkswagen Golf ехал по трассе Р94. На 12 км дороги автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. 

В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Водитель получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Несколько недель назад произошла авария на Могилёвском шоссе.

Водитель врезалась в осветительную мачту – здесь подробности

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 апреля около семи утра в Брестском районе иномарка при столкновении с деревом получила серьёзные повреждения.  Как сообщает ГАИ УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тимати и Басте предложили устроить боксерский поединок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика