ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рубрика «Советы молодым мамам» электроприборы и розетки (Дзержинский район)

20.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский РОЧС продолжает давать советы молодым мамам, как обезопасить своего ребенка от нежелательных чрезвычайных ситуаций.

И сегодня речь пойдет о электроприборах и розетках, без которых не обходится ни одна хозяйка.

Итак, чем же опасны электроприборы и розетки, наверняка знает каждый взрослый и сознательный ребенок, но малыш не всегда готов реально оценить угрозу.

Опасность от этих приборов и элементов очень велика, ваш малыш может получить удар электрическим током, ожог или серьезную травму.


Все эти опасности можно предотвратить:

- установите заглушки для розеток;

- проверьте изоляцию электропроводов, удлинителей, вилок, исправность электрических пробок;

- уберите разбросанные по полу провода;

- не оставляйте детей без присмотра рядом с включенными электроприборами;

-отключайте на ночь от сети электроприборы (даже ночники).

Если все-таки ваш ребенок получил травму:

-прекратите воздействие электрического тока на ребенка, отключив источник тока;

- при остановке дыхания либо сердцебиения, немедленно начинайте делать искусственное дыхание изо рта в рот и непрямой массаж сердца;

-попросите кого-нибудь вызвать неотложную скорую помощь по номеру 103 или 112;

-не передвигайте ребенка, т.к. в результате электрошока может быть поврежден позвоночник;

- если ребенок в сознании и удар был не очень сильным, свяжитесь с педиатром, он осмотрит малыша, промоет и перевяжет все незначительные ожоги и назначит дополнительные лабораторные исследования.


Кроме того, важно знать, что неисправные электроприборы могут привести к пожару, поэтому их исправность важна в каждом домовладении.

Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны к безопасности своих детей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дзержинский РОЧС продолжает давать советы молодым мамам, как обезопасить своего ребенка от нежелательных чрезвычайных ситуаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика