Рубрика «Советы молодым мамам» электроприборы и розетки (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский РОЧС продолжает давать советы молодым мамам, как обезопасить своего ребенка от нежелательных чрезвычайных ситуаций.

И сегодня речь пойдет о электроприборах и розетках, без которых не обходится ни одна хозяйка.

Итак, чем же опасны электроприборы и розетки, наверняка знает каждый взрослый и сознательный ребенок, но малыш не всегда готов реально оценить угрозу.

Опасность от этих приборов и элементов очень велика, ваш малыш может получить удар электрическим током, ожог или серьезную травму.





Все эти опасности можно предотвратить:

- установите заглушки для розеток;

- проверьте изоляцию электропроводов, удлинителей, вилок, исправность электрических пробок;

- уберите разбросанные по полу провода;

- не оставляйте детей без присмотра рядом с включенными электроприборами;

-отключайте на ночь от сети электроприборы (даже ночники).

Если все-таки ваш ребенок получил травму:

-прекратите воздействие электрического тока на ребенка, отключив источник тока;

- при остановке дыхания либо сердцебиения, немедленно начинайте делать искусственное дыхание изо рта в рот и непрямой массаж сердца;

-попросите кого-нибудь вызвать неотложную скорую помощь по номеру 103 или 112;

-не передвигайте ребенка, т.к. в результате электрошока может быть поврежден позвоночник;

- если ребенок в сознании и удар был не очень сильным, свяжитесь с педиатром, он осмотрит малыша, промоет и перевяжет все незначительные ожоги и назначит дополнительные лабораторные исследования.





Кроме того, важно знать, что неисправные электроприборы могут привести к пожару, поэтому их исправность важна в каждом домовладении.

Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны к безопасности своих детей.