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«Усе дарогi вядуць на малую радзiму»

20.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках республиканской программы мероприятий по проведению в Республике Беларусь Года малой родины реализуется областной проект «Усе дарогi вядуць на малую радзiму».

Проект направлен на воспитание у учащихся любви к своей малой родине через изучение истории и культуры своего района, города, поселка, деревни.

С 15 по 30 апреля 2020 года организовано интернет-голосование за лучшую фотографию «Милая малая родина» в группе «ПионерыМинщины» в социальной сети «ВКонтакте».

Оставить свой голос и поддержать нашего участника вы можете ЗДЕСЬ.

Ссылка https://vk.com/wall-174828488_624

 
 
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В рамках республиканской программы мероприятий по проведению в Республике Беларусь Года малой родины реализуется областной проект «Усе дарогi...
 
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