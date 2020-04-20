Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках республиканской программы мероприятий по проведению в Республике Беларусь Года малой родины реализуется областной проект «Усе дарогi вядуць на малую радзiму».

Проект направлен на воспитание у учащихся любви к своей малой родине через изучение истории и культуры своего района, города, поселка, деревни.

С 15 по 30 апреля 2020 года организовано интернет-голосование за лучшую фотографию «Милая малая родина» в группе «ПионерыМинщины» в социальной сети «ВКонтакте».

Оставить свой голос и поддержать нашего участника вы можете ЗДЕСЬ .