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Рыба в пруду «сошла с ума» от свежей воды из реки
Источник материала: Tut.by
В Астраханской области России на видео сняли необычное поведение рыбы в пруду: кажется, что она сошла с ума. На самом деле у этого явления есть простое объяснение: так рыба отреагировала на свежую речную воду, которая начала поступать в пруд. Посмотрите, как это выглядит.
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