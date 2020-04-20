Рыба в пруду «сошла с ума» от свежей воды из реки

Источник материала: Tut.by

В Астраханской области России на видео сняли необычное поведение рыбы в пруду: кажется, что она сошла с ума. На самом деле у этого явления есть простое объяснение: так рыба отреагировала на свежую речную воду, которая начала поступать в пруд. Посмотрите, как это выглядит.