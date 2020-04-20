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«Динамо» может дать гражданство четырем североамериканским хоккеистам. Все они провалили сезон

20.04.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, комментируя слова Юнаса Энрота, заявил, что клуб рассматривает возможность выдать белорусское гражданство сразу четырем североамериканских хоккеистам.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Действительно, существует желание ряда хоккеистов (Паре, Принс, Тэйлор, Морроу) выступать за сборную Беларуси. И национальной команде тоже необходимы квалифицированные кадры. Однако, сыграть за нее хоккеисты, которые пополнили „Динамо“ в минувшем сезоне, смогут не раньше, чем в 2021 году, пройдя карантин. К тому времени можно будет инициировать процедуру получения ими гражданства. Но на данный момент иностранные игроки „Динамо“ не являются гражданами Беларуси», — приводит слова Баскова Sportarena.

Он также подчеркнул, что хоккеистам нужно будет доказать, что они достойны представлять сборную .

«С моей точки зрения, право получить гражданство Беларуси и возможность сыграть за нашу сборную нужно заслужить, не каждый его достоин. Сейчас мы располагаем временем, чтобы понять, заслужил ли тот или иной игрок это право выступлением в составе «Динамо» в КХЛ, сможет ли он помочь национальной команде, — подытожил Басков.

Напомним, что вчера бывший вратарь «Динамо» Юнас Энрот критически отозвался о руководстве минского клуба, а также заявил, что клуб сделал выбор в пользу Дэнни Тэйлора, так как ему планируют выдать белорусское гражданство.

В прошлом сезоне Дэнни Тэйлор стал худшим вратарем КХЛ, отразив лишь 86,7% бросков.

Невыразительно выглядели и остальные хоккеисты.

Джо Морроу в 22 матчах набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8».

Франсис Паре весь сезон получал большое игровое время, но отметился лишь 20 (11+9) очками в 52 встречах, его показатель «-10».

Шейн Принс играл чуть результативнее (29 очков в 55 матчах играх), но его показатель полезности («-26») стал одним из худших в истории КХЛ.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что клуб рассматривает возможность выдать белорусское гражданство сразу четырем...
 
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