|
«Динамо» может дать гражданство четырем североамериканским хоккеистам. Все они провалили сезон
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, комментируя слова
«Действительно, существует желание ряда хоккеистов (Паре, Принс, Тэйлор, Морроу) выступать за сборную Беларуси. И национальной команде тоже необходимы квалифицированные кадры. Однако, сыграть за нее хоккеисты, которые пополнили „Динамо“ в минувшем сезоне, смогут не раньше, чем в 2021 году, пройдя карантин. К тому времени можно будет инициировать процедуру получения ими гражданства. Но на данный момент иностранные игроки „Динамо“ не являются гражданами Беларуси», — приводит слова Баскова
Он также подчеркнул, что хоккеистам нужно будет доказать, что они достойны представлять сборную .
«С моей точки зрения, право получить гражданство Беларуси и возможность сыграть за нашу сборную нужно заслужить, не каждый его достоин. Сейчас мы располагаем временем, чтобы понять, заслужил ли тот или иной игрок это право выступлением в составе «Динамо» в КХЛ, сможет ли он помочь национальной команде, — подытожил Басков.
Напомним, что вчера бывший вратарь «Динамо» Юнас Энрот
В прошлом сезоне Дэнни Тэйлор стал худшим вратарем КХЛ, отразив лишь 86,7% бросков.
Невыразительно выглядели и остальные хоккеисты.
Джо Морроу в 22 матчах набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8».
Франсис Паре весь сезон получал большое игровое время, но отметился лишь 20 (11+9) очками в 52 встречах, его показатель «-10».
Шейн Принс играл чуть результативнее (29 очков в 55 матчах играх), но его показатель полезности («-26») стал одним из худших в истории КХЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что клуб рассматривает возможность выдать белорусское гражданство сразу четырем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)