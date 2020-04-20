Ян Облак возглавляет рейтинг лучших голкиперов мира

Источник материала: ОНТ

Популярный портал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших футбольных вратарей мира.

Первое место занял голкипер испанского «Атлетико» — Ян Облак. В 37 матчах сезона он пропустил 30 мячей и 16 раз сыграл на ноль. На второй позиции Алиссон из «Ливерпуля». Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген — третий.

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