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В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии

20.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В Колумбии для доставки еды решили использовать роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии

Такой пилотный проект в условиях карантина запустили во втором по величине городе страны Медельине. 15 небольших аппаратов развозят в день по 120 заказов. Оплата принимается только банковской картой.

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии

Перед каждым рейсом все машины тщательно дезинфицируют. Колумбийцы очень позитивно оценили забавных механических курьеров, ведь их сервис крайне востребован: в стране действует предельно жесткий карантин.

В день по 120 заказов. Роботы развозят еду в Колумбии

Власти уже заявили, что все стадионы, концертные площадки и бары будут закрыты как минимум полтора года.

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Новости Колумбии. В Колумбии для доставки еды решили использовать роботов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Такой пилотный проект в условиях...
 
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