Как летит дым от чернобыльских лесов: сервисы со спутниковыми фото

Источник материала: Tut.by

В Чернобыльской зоне с 4 апреля горят леса. И хотя радиационный фон остается в норме, а самые опасные очаги уже ликвидированы , Киев все равно попал в топ городов с самым грязным воздухом, а дым распространился на километры вокруг. 42.TUT.BY рассказывает про сервисы, где можно посмотреть за распространением дыма из «чернобыльских лесов» с высоты полеты спутника.



Фото: Reuters

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Как сообщает Госслужба по ЧС Украины, на 20 апреля наблюдаются отдельные очаги возгорания на территории четырех лесных хозяйств. Остается еще девять, из которых пять локализованы, а на четырех продолжаются работы по ограничению распространения огня. К тушению привлечены 963 человека и 157 единиц техники. А за 19 апреля на леса сбросили при помощи авиации 120 тонн воды.

Несмотря на то, что дым ухудшает состояние воздуха, радиационный фон остается в норме.

— Пожар не поднимает высоко радиационные частицы и не переносит их на большие расстояния, поэтому фон не меняется, — рассказал TUT.BY заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Петр Николаенко. — На научной станции «Масаны», расположенной на границе с Украиной, где проводятся постоянное наблюдение и мониторинг, научные сотрудники 4 раза в сутки осуществляют контроль радиационной обстановки: фон не увеличивается, а сейчас он даже ниже среднегодовых отметок.

Но если вам интересно посмотреть, как распространяется дым от лесов, то можете воспользоваться одним их сервисов ниже.

Спутники NASA

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, так же известный как блогер «Зеленый кот», советует для наблюдения за пожарами в Чернобыльской зоне продукт от NASA — Worldview , интерактивный сервис для просмотра глобальных ежедневных спутниковых изображений в полном разрешении.

Вот что показывает сервис за период с 4 по 19 апреля (за 20 число пока нет данных). Судя по этой картинке, ситуация была наиболее напряженной 8 и 9 апреля, когда огонь был недалеко от Припяти.

К счастью, пламя удалось потушить, но 17 апреля дым, который до этого покрывал юг Беларуси и Украину, отправился дальше на восток и, кажется, достиг даже Донецка.

Спутник Meteosat-8

Направление ветра, распространение дыма и облаков в Европе можно наблюдать при помощи сайта sat24.com , куда выводятся данные спутника Meteosat-8.

Например, вот как выглядел воскресный день 19 апреля.

Российский метеоспутник «Электро-Л»

«Электро-Л» — это серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения, которые должны обеспечивать многоспектральную съемку всей наблюдаемой поверхности Земли, в видимом и инфракрасном диапазоне.

Архив фото с разных спутников можно найти здесь . А вот пример, как это выглядит.





Снимки EOS

Сервис EOS Landviewer позволяет получить до 10 спутниковых снимков бесплатно — остальное — по платной подписке.



Пример снимка за 17 апреля

А здесь мы собрали шесть сервисов , где можно следить за уровнем радиации онлайн.