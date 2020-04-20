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Как летит дым от чернобыльских лесов: сервисы со спутниковыми фото
Источник материала: Tut.by
В Чернобыльской зоне с 4 апреля горят леса. И хотя радиационный фон
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне
Несмотря на то, что дым ухудшает состояние воздуха, радиационный фон остается в норме.
— Пожар не поднимает высоко радиационные частицы и не переносит их на большие расстояния, поэтому фон не меняется, —
Но если вам интересно посмотреть, как распространяется дым от лесов, то можете воспользоваться одним их сервисов ниже.
Спутники NASA
Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, так же известный как блогер «Зеленый кот»,
Вот что показывает сервис за период с 4 по 19 апреля (за 20 число пока нет данных). Судя по этой картинке, ситуация была наиболее напряженной 8 и 9 апреля, когда огонь был недалеко от Припяти.
К счастью, пламя удалось потушить, но 17 апреля дым, который до этого покрывал юг Беларуси и Украину, отправился дальше на восток и, кажется, достиг даже Донецка.
Спутник Meteosat-8
Направление ветра, распространение дыма и облаков в Европе можно наблюдать при помощи сайта
Например, вот как выглядел воскресный день 19 апреля.
Российский метеоспутник «Электро-Л»
«Электро-Л» — это серия российских спутников гидрометеорологического обеспечения второго поколения, которые должны обеспечивать многоспектральную съемку всей наблюдаемой поверхности Земли, в видимом и инфракрасном диапазоне.
Архив фото с разных спутников можно найти
Снимки EOS
Сервис
А здесь мы собрали
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Где можно наблюдать за дымом прямо из космоса без регистрации и платной подписки.
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