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Пресс-служба "Динамо" Брест: Контракт с Хачериди расторгаться не будет
Источник материала: Партизан
В пресс-службе брестского Динамо специально для
– В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником…
– Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, – сказали в пресс-службе клуба.
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В пресс-службе брестского Динамо специально для Tribuna.com прокомментировали информацию о том, что клуб разорвет контракт с Евгением Хачериди.
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