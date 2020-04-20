– В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником…





– Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, – сказали в пресс-службе клуба.







