Басков: Паре, Принс, Тэйлор, Морроу хотят выступать за сборную Беларуси

Экс-голкипер минского Динамо Юнас Энрот 3 апреля рассказал в интервью шведскому hockeynews.se , что новичок зубров Дэнни Тэйлор уже получил белорусский паспорт.





Дмитрий Басков дал эксклюзивный комментарий Sportarena , в котором отмечает, что на данный момент клуб не собирается форсировать события, а легионерам необходимо заслужить право выступать за национальную сборную: Генеральный директор ХК Динамо- Минск дал эксклюзивный комментарий, в котором отмечает, что на данный момент клуб не собирается форсировать события, а легионерам необходимо заслужить право выступать за национальную сборную:





- Действительно, существует желание ряда хоккеистов (Паре, Принс, Тэйлор, Морроу) выступать за сборную Беларуси. И национальной команде тоже необходимы квалифицированные кадры. Однако сыграть за нее хоккеисты, которые пополнили "Динамо" в минувшем сезоне, смогут не раньше, чем в 2021 году, пройдя карантин.





К тому времени можно будет инициировать процедуру получения ими гражданства. Но на данный момент иностранные игроки Динамо-Минск не являются гражданами Республики Беларусь, – объясняет ситуацию с паспортизацией легионеров зубров Дмитрий Басков.









"Думаю, никто из болельщиков не был против, когда благодаря Динамо в сборной Беларуси появились Джефф Плэтт и Ник Бэйлен. Вопрос лишь в том, чтобы хоккеисты соответствовали этому уровню – и морально, и по игровым качествам.





С моей точки зрения, право получить гражданство Республики Беларусь и возможность сыграть за нашу сборную нужно заслужить, не каждый его достоин. Сейчас мы располагаем временем, чтобы понять, заслужил ли тот или иной игрок это право выступлением в составе Динамо-Минск в КХЛ, сможет ли он помочь национальной команде", — подытожил Басков.