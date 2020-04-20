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Доллар и евро пошли вверх 20 апреля
20.04.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
В результате торгов в понедельник американская и европейская валюты подорожали. Российский рубль подешевел.
Доллар подорожал на 0,0056 до 2,4506 рубля, евро – на 0,0104 до 2,6593 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,0229, курс составил 3,282 белорусских рубля за 100 российских.
Укрепление доллара и евро происходит на фоне падения цен на нефть.
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В результате торгов в понедельник американская и европейская валюты подорожали. Российский рубль подешевел.
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