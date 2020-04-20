Доллар и евро пошли вверх 20 апреля

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

В результате торгов в понедельник американская и европейская валюты подорожали. Российский рубль подешевел.

Доллар подорожал на 0,0056 до 2,4506 рубля, евро – на 0,0104 до 2,6593 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0229, курс составил 3,282 белорусских рубля за 100 российских.

Укрепление доллара и евро происходит на фоне падения цен на нефть.