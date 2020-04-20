Что за таблички установили в слуцком парке? Есть ответ

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня жители Слуцка могли наблюдать, как в Городском парке культуры и отдых устанавливаются деревянные щиты. Три информационных щита будут стоять в нашем парке, совсем скоро их дополнят ещё около 20 специальных столбиков.

— Этот проект носит название О’парк, — объясняется в Instagram клуба спортивного ориентирования «Случь». — По задумке любой желающий может подойти к информационному щиту, на котором написана краткая информация о клубе и интересные сведения о городе. Также на щитах будет специальный QR-код, при сканировании которого в телефоне будет «выбиваться» карта парка с тремя разными дистанциями и небольшое детское ориент-шоу. При этом количество дистанций, возможно, будет меняться.

Таким образом посетители парка смогут получше узнать об таком направлении, как спортивное ориентирование и ещё об истории нашего города в виде рассказа или видео. Идея слуцкого клуба ориентирования - первый подобный проект в Беларуси.







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