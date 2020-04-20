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Что за таблички установили в слуцком парке? Есть ответ
20.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня жители Слуцка могли наблюдать, как в Городском парке культуры и отдых устанавливаются деревянные щиты. Три информационных щита будут стоять в нашем парке, совсем скоро их дополнят ещё около 20 специальных столбиков.
— Этот проект носит название О’парк, — объясняется
Таким образом посетители парка смогут получше узнать об таком направлении, как спортивное ориентирование и ещё об истории нашего города в виде рассказа или видео. Идея слуцкого клуба ориентирования - первый подобный проект в Беларуси.
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Сегодня жители Слуцка могли наблюдать, как в Городском парке культуры и отдых устанавливаются деревянные щиты. Три информационных щита будут стоять в нашем парке,...
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