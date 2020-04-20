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На Нежинском ГОКе добыли первую соль

20.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На Нежинском ГОКе добыли первую соль

Активные шахтостроительные работы продолжаются на Нежинском ГОКе в Любанском районе. Механизированные комплексы «Ульяна» и «Ольга» «встретили» первый слой каменной соли на глубине -567 метров. Об этом МЛЫН.BY рассказали в пресс-службе «Славкалия».

На строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется механизированным способом с помощью инновационных стволопроходческих машин SBR, изготовленных в Германии по специальному заказу компании. Технология не имеет аналогов в Европе — она заменяет ручной труд в шахте, не требует применения взрывчатки, высокоэффективна и экологична.

На Нежинском ГОКе добыли первую соль

В июле 2019 года, когда машины «Ульяна» (клетевой шахтный ствол) и «Ольга» (скиповой шахтный ствол) прошли участок с водоносными горизонтами до отметки -327м, на объекте выполнялся монтаж тюбинговой колонны, а затем тампонаж закрепного пространства (в специальные отверстия тюбингов под давлением нагнеталась смесь из цемента, воды и жидкого стекла, которая проникает в трещины пород и уменьшает поступление грунтовой воды к крепи стволов).

В январе 2020-го весь комплекс работ был успешно завершен и механизированные комплексы SBR возобновили работу.

Фото: пресс-служба «Славкалия»

 
 
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Активные шахтостроительные работы продолжаются на Нежинском ГОКе в Любанском районе. Механизированные комплексы «Ульяна» и «Ольга» «встретили» первый слой...
 
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