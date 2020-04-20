Как изменилась демографическая ситуация в Слуцком районе за три месяца

Источник материала: Слуцк Город





В отделе ЗАГС Слуцкого районного исполнительного комитета рассказали, как изменилась демографическая ситуация за январь – март этого года, сообщает Слуцкий край .

Рождаемость/смертность

За три месяца родилось 193 ребенка; на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новорожденных зарегистрировано 109 мальчиков и 84 девочки.

С января по март отделом ЗАГС Слуцкого райисполкома зарегистрировано 335 смертей, это на 20 меньше, чем за такой же период 2019 года.

Популярные имена

Самые распространенные имена среди новорожденных девочек: Анна, Стефания, Александра, Анастасия, Ева.

Мальчиков чаще всего называли Никита, Артём, Максим, Алексей, Даниил.

Браки/Разводы

Количество пар, которые зарегистрировали свои отношения в январе – марте, составило 85, на 22 меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Распалось же 20 браков, это на 3 пары больше, чем в прошлом году.

Маргарита Малашко