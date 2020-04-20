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Поддержка. Оказание услуг вакуумно-роликового массажа, солярий, кедровая бочка
20.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Студия загара и коррекции фигуры "СанРайзЛюкс" предлагает следующие услуги: солярий, кедровая бочка, вакуумный массаж By-Flexy.
Телефон: +375 29 677 15 43
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Студия загара и коррекции фигуры "СанРайзЛюкс" предлагает следующие услуги: солярий, кедровая бочка, вакуумный массаж By-Flexy.
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