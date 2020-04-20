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Воспламенение на заправке в Солигорске - обошлось почти без последствий
20.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
15 апреля в 6:37 поступило сообщение о загорании колонки на АЗС д. Чижевичи Солигорского района. Со слов заявителя, возгорание ликвидировано, но «мало ли есть скрытое горение». Об этом
По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что произошло воспламенение паров бензина от легкового автомобиля к колонке №2 АЗС №40 «Белоруснефть» без последующего горения.
Выяснилось, что гражданин производил заправку автомобиля, и при извлечении пистолета из бензобака автомобиля произошла вспышка паров бензина.
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15 апреля в 6:37 поступило сообщение о загорании колонки на АЗС д. Чижевичи Солигорского района. Со слов заявителя, возгорание ликвидировано, но «мало ли есть скрытое...
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