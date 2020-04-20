Воспламенение на заправке в Солигорске - обошлось почти без последствий

Источник материала: Слуцк Город





15 апреля в 6:37 поступило сообщение о загорании колонки на АЗС д. Чижевичи Солигорского района. Со слов заявителя, возгорание ликвидировано, но «мало ли есть скрытое горение». Об этом сообщает «Лидер Пресс» со ссылкой на Солигорский ГРОЧС.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что произошло воспламенение паров бензина от легкового автомобиля к колонке №2 АЗС №40 «Белоруснефть» без последующего горения.

Выяснилось, что гражданин производил заправку автомобиля, и при извлечении пистолета из бензобака автомобиля произошла вспышка паров бензина.

В результате вспышки повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля на площади 0,3 м2. Пострадавших нет. Бензоколонка не повреждена.





