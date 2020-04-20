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Организаторы лыжного марафона в Норвегии не заплатили призерам
Источник материала: ОНТ
Организаторы крупного лыжного марафона в Норвегии не рассчитались с призерами.
Победитель марафона российский лыжник Александр Большунов должен был получить десять тысяч швейцарских франков, занявшему второе место норвежцу Симену Крюгеру остаются должны 7 с половиной тысяч, а бронзовому призёру Эмилю Иверсену – 5 тысяч. Выплаты не произведены из-за сложной финансовой ситуации.
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Организаторы крупного лыжного марафона в Норвегии не рассчитались с призерами. Победитель марафона российский лыжник Александр Большунов должен был получить...
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