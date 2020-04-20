В Лоеве пьяный мужчина угнал авто, проехал на нем 20 метров и бросил, забыв на сиденье мобильник

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали в Лоеве местного жителя, который угнал автомобиль и забыл в салоне свой мобильник. Об этом сообщили в пресс-службе УВД



Фото: ГКСЭ по Гомельской области

В ночь на 19 апреля в милицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестный угнал от дома Opel Astra, принадлежащий ее брату. Сотрудники милиции обнаружили автомобиль. Он стоял метрах в двадцати от старого места парковки. Внутри салона никого не было, а на переднем сиденье лежал мобильный телефон.

Милиционеры нашли хозяина мобильника. Выяснилось, что 39-летний мужчина, злоупотребив спиртным, увидел автомобиль, который стоял рядом. Он подумал, что это машина его знакомого, поэтому решил поехать на ней домой.

— Проехав около 20 метров, мужчина остановился и осмотрел салон. Он понял, что это не автомобиль его знакомого, поэтому бросил Opel, забыв телефон, и пошел домой пешком, где и был задержан, — рассказали в УВД.