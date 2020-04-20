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На Пасху в Горках сгорела баня – Фото

20.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вечером 19 апреля в частном секторе на улице Якубовского горела баня. Случайная прохожая увидела пожар и позвонила спасателям.

 

На Пасху в Горках сгорела баня – Фото

 

Когда сотрудники РОЧС прибыли на место, строение горело открытым пламенем. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов.

 

На Пасху в Горках сгорела баня – Фото

 

Причину пожара устанавливают специалисты.

 

Валерия Дроздовская, фото РОЧС


 
 
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  Вечером 19 апреля в частном секторе на улице Якубовского горела баня. Случайная прохожая увидела пожар и позвонила спасателям.     Когда сотрудники РОЧС прибыли...
 
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