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На Пасху в Горках сгорела баня – Фото
20.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вечером 19 апреля в частном секторе на улице Якубовского горела баня. Случайная прохожая увидела пожар и позвонила спасателям.
Когда сотрудники РОЧС прибыли на место, строение горело открытым пламенем. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, рассказал инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Александр Козлов.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
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Вечером 19 апреля в частном секторе на улице Якубовского горела баня. Случайная прохожая увидела пожар и позвонила спасателям. Когда сотрудники РОЧС прибыли...
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