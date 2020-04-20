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Беларусбанк с 1 мая изменяет размер комиссии за некоторые услуги

20.04.2020 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 мая вводит изменения по размеру комиссий по операциям с платежными карточками. Об этом сообщается на сайте банка. К примеру, Беларусбанк повышает сбор за просмотр баланса в банкоматах некоторых банков, а также повышает комиссию за дубликат карточки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

За дубликат карточки повысят вознаграждение

С 1 мая вырастет вознаграждение за перевыпуск карточки в случае утери или хищения (как самой карточки, так и ее реквизитов), а также изготовление дубликата. Новшества касаются как «пластика» для использования только в Беларуси, так и отдельным видам международных карточек.

К примеру, комиссия 5 рублей сейчас составляет за перевыпуск карточек для использования только в Беларусьи (БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ «Детская», БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ «Сберегательная», БЕЛКАРТ «Аграрная», карточки, оформленные в рамках банковского продукта «Карта учащегося», Maestro (кредитные), Visa Electron (кредитные). С 1 мая сбор вырастет до 6,5 рубля.

Комиссия за перевыпуск международных карточек БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ с микропроцессором, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Maestro, Visa Electron (в том числе кредитные) увеличится с 7,5 до 9 рублей.

Как изменятся тарифы за просмотр баланса

Беларусбанк изменяет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка. Если сейчас она составляет 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей соответственно, то с 1 мая — 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.

Комиссия за просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов останется прежней — 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей (ранее — 0,5 рубля, 0,3 доллара/евро, 20 российских рублей соответственно). Не изменится также размер комиссии за просмотр баланса в устройствах банков-нерезидентов — 1,5 рубля, 0,8 доллара/евро, 45 российских рублей.

Вырастет комиссия за срочное переоформление дебетовых карточек

С 1 мая для минчан вырастет сбор за срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки — с 20 до 25 рублей. Уточним, что это вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за обслуживание карточки или дополнительно к вознаграждению за перевыпуск (обновление, изготовление дубликата) карточки.

Вознаграждение банк не взимает при изготовлении дубликата карточки, к примеру, если будет выявлен дефект магнитной полосы (микропроцессора, в т.ч. бесконтактного) или произойдет отслоение ламината на карточке, что мешает ее обслуживанию инфокиосках, банкоматах, платежных терминалах.

Что изменится в блокировке карточек банком

Снизится с 1 мая комиссия за блокировку банком международных карточек (их нахождение в стоп-листе). К примеру, сбор за отправку в стоп-лист международных карточек БЕЛКАРТ-Maestro, БЕЛКАРТ с микропроцессором, БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro, Maestro, Visa Electron (в том числе кредитные) составит 5,5 рубля (сейчас — 7,5 рубля), а международных карточек Mastercard (World Black Edition, World, Gold, Standard, Business), Visa (Platinum, Gold, Rewards (Classic), Classic, Business) — 7,5 рубля (сейчас — 10 рублей).

 
 
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Беларусбанк с 1 мая вводит изменения по размеру комиссий по операциям с платежными карточками. Об этом сообщается на сайте банка. К примеру, Беларусбанк повышает...
 
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