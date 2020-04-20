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Легковушка столкнулась с лосем в Ивановском районе

20.04.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легковушка столкнулась с лосем в Ивановском районе

В Ивановском районе (Брестская область) в результате ДТП с участием лося пострадал 27-летний мужчина. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 20 апреля около 05:25. 27-летний мужчина за рулем «Мазда 626» врезался в животное. Машина после этого съехала в кювет.

Лось погиб на месте. Водителя госпитализировали с травмами.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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В Ивановском районе (Брестская область) в результате ДТП с участием лося пострадал 27-летний мужчина. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома. Авария...
 
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