Легковушка столкнулась с лосем в Ивановском районе

Источник материала: ОНТ

В Ивановском районе (Брестская область) в результате ДТП с участием лося пострадал 27-летний мужчина. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 20 апреля около 05:25. 27-летний мужчина за рулем «Мазда 626» врезался в животное. Машина после этого съехала в кювет.

Лось погиб на месте. Водителя госпитализировали с травмами.

Фото: УВД Брестского облисполкома

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