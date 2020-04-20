ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БГМУ проведет для абитуриентов стримы с участием деканов факультетов 23 и 24 апреля

21.04.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию (стрим) с участием деканов факультетов. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

БГМУ проведет для абитуриентов стримы с участием деканов факультетов 23 и 24 апреля

Абитуриенты смогут онлайн ознакомиться с действующими правилами и порядком приема в ведущий медицинский университет страны, итогами зачисления в 2019 году, получить информацию об университете и факультетах, а также задать интересующие вопросы. Онлайн-трансляции будут проводиться на официальном YouTube-канале БГМУ.

Стримы для абитуриентов стоматологического, фармацевтического и медико-профилактического факультетов запланированы на 15.00 23 апреля, для лечебного и педиатрического — на 15.00 24 апреля.

Ранее белорусские вузы, в частности БГУ и БГУИР, провели для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате. БНТУ продолжает эту практику до 24 апреля.

Источник: БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию (стрим) с участием деканов факультетов. Такая информация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия продлит срок кредита на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика