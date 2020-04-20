БГМУ проведет для абитуриентов стримы с участием деканов факультетов 23 и 24 апреля

Источник материала: Полымя

Белорусский государственный медицинский университет организует для абитуриентов прямую видеотрансляцию (стрим) с участием деканов факультетов. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.





Абитуриенты смогут онлайн ознакомиться с действующими правилами и порядком приема в ведущий медицинский университет страны, итогами зачисления в 2019 году, получить информацию об университете и факультетах, а также задать интересующие вопросы. Онлайн-трансляции будут проводиться на официальном YouTube-канале БГМУ .

Стримы для абитуриентов стоматологического, фармацевтического и медико-профилактического факультетов запланированы на 15.00 23 апреля, для лечебного и педиатрического — на 15.00 24 апреля.

Ранее белорусские вузы, в частности БГУ и БГУИР, провели для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате. БНТУ продолжает эту практику до 24 апреля.

Источник: БелТА