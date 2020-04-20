Град размером с теннисный мяч выпал в Австралии

Источник материала: ОНТ

Размером с теннисный мяч. Сильнейший град обрушился на австралийский штат Квинсленд.

Масштабы стихии можно оценить по кадрам, которыми поделились местные жители в соцсетях. В диаметре льдины достигали десяти сантиметров. От разгула непогоды пострадали сразу несколько городов – повреждены дома, разбиты десятки автомобилей. О пострадавших не сообщается.

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