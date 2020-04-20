5 удивительных продуктов для здоровья легких

Источник материала: Полымя

В наше неспокойное время особое значение приобретает здоровье легких. Существует продукты питания, позволяющие это здоровье заметно укрепить.





Грецкие орехи. Жирные кислоты Омега-3 обеспечивают защиту от астмы и других респираторных проблем. Грецкие орехи — богатый источник этих нутриентов, и всего одна пригоршня в день укрепляет здоровье легких.

Бобы. Богатый источник антиоксидантов, поддерживающий здоровье легких. Некоторое количество бобов можно добавлять в ежедневный рацион, включая завтраки, обеды и ужины. Антиоксиданты сражаются со свободными радикалами, которые повреждают лёгкие.

Ягоды. Насыщенны антиоксидантами, очень полезными для лёгких. Налегайте на чернику, клюкву, виноград, малину, клубнику и ягоды акаи.

Яблоки. Богатый источник витаминов С, Е и бета-каротина. Важнейшие нутриенты для здоровья легких.

Брокколи. Ещё один продукт, насыщенный антиоксидантами. Эти зелёные овощи очень полезны для людей, страдающих от хронической обструктивной болезни легких, пишет The Health Site .