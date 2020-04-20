ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 удивительных продуктов для здоровья легких

21.04.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В наше неспокойное время особое значение приобретает здоровье легких. Существует продукты питания, позволяющие это здоровье заметно укрепить.

5 удивительных продуктов для здоровья легких

Грецкие орехи. Жирные кислоты Омега-3 обеспечивают защиту от астмы и других респираторных проблем. Грецкие орехи — богатый источник этих нутриентов, и всего одна пригоршня в день укрепляет здоровье легких.

Бобы. Богатый источник антиоксидантов, поддерживающий здоровье легких. Некоторое количество бобов можно добавлять в ежедневный рацион, включая завтраки, обеды и ужины. Антиоксиданты сражаются со свободными радикалами, которые повреждают лёгкие.

Ягоды. Насыщенны антиоксидантами, очень полезными для лёгких. Налегайте на чернику, клюкву, виноград, малину, клубнику и ягоды акаи.

Яблоки. Богатый источник витаминов С, Е и бета-каротина. Важнейшие нутриенты для здоровья легких.

Брокколи. Ещё один продукт, насыщенный антиоксидантами. Эти зелёные овощи очень полезны для людей, страдающих от хронической обструктивной болезни легких, пишет The Health Site.

Источник: medikforum.ru

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В наше неспокойное время особое значение приобретает здоровье легких. Существует продукты питания, позволяющие это здоровье заметно укрепить. Грецкие орехи....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозырском районе при пожаре спасли двух человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика