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В Мозырском районе при пожаре спасли двух человек

20.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Мозырском районе при пожаре спасли двух человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В Мозырском районе при пожаре спасли двух человек
Фото Гомельского областного управления МЧС

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Малые Зимовищи поступило спасателям поздним вечером 18 апреля.

До прибытия подразделений МЧС сосед увидел дым, зашел в дом и спас гостью хозяина. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» ее госпитализировали.

Прибывшие спасатели при разведке в коридоре на полу обнаружили хозяина дома. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Его также госпитализировали. «Хозяин дома, 65-летний пенсионер, проживал один, на учете не состоит», — отметили в областном управлении.

Огонь уничтожил 20 кв. м кровли, повреждено имущество в веранде, закопчены стены. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Белта

 
 
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В Мозырском районе при пожаре спасли двух человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС. Сообщение о возгорании в...
 
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