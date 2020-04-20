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Жителю Гродно за порчу шерингового велосипеда грозит штраф и лишение свободы до 3 лет

20.04.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Штраф и лишение свободы до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителя Гродно будут судить за порчу шерингового велосипеда.

Эти кадры накануне вызвали немалый резонанс в соцсетях. Дело было недалеко от станции метро «Парк Челюскинцев». Неизвестный юноша взял транспорт и сбросил его через ограждение вниз на ступеньки. К счастью, из прохожих никто не пострадал.

Жителю Гродно за порчу шерингового велосипеда грозит штраф и лишение свободы до 3 лет

Вандала задержали быстро, всего за два часа после выходки. Выйти на след злоумышленника быстро помогло видео, которое в соцсетях разместили его друзья. Как выяснилось, парень нигде не учится и не работает, а ранее уже был судим за хулиганство. На этот раз объяснить свой поступок не смог, так как был в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,7 промилле.

Жителю Гродно за порчу шерингового велосипеда грозит штраф и лишение свободы до 3 лет

В 2020 году в Минске это единственный случай велосипедного хулиганства. За аналогичное время 2019-го были задержаны и наказаны 15 таких вандалов.

Жителю Гродно за порчу шерингового велосипеда грозит штраф и лишение свободы до 3 лет

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Штраф и лишение свободы до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителя Гродно будут судить за порчу шерингового велосипеда. Эти...
 
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