|
Эта технология не имеет аналогов в Европе. Как проводят проходку на Нежинском ГОКе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проходка на Нежинском горно-обогатительном комбинате выполняется механизированным способом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Задействована техника, изготовленная специально для наших условий. Технология не имеет аналогов в Европе. Она эффективна и экологична, а главное, исключает ручной труд и использование взрывчатки.
Сейчас проходческие комплексы с именами «Ульяна» и «Ольга» развили скорость до 5 метров в сутки. Планируется, что второе предприятие в стране по производству калийных удобрений будет выпускать до 2 миллионов тонн продукции в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Проходка на Нежинском горно-обогатительном комбинате выполняется механизированным способом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)